Visite nocturne de Montigny-le-Gannelon Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières

Visite nocturne de Montigny-le-Gannelon Samedi 20 septembre, 20h30 Montigny-le-Gannelon Eure-et-Loir

Adulte 25€ Enfant 6-17 ans 10€ Gratuit moins de 6 ans

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T23:30:00

Visite guidée nocturne exceptionnelle de Montigny-le-Gannelon dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du 40e anniversaire de l’ouverture au public du château de Montigny.

Vivez une soirée unique, tout public. Le cheminement commencera au bord du Loir avant de monter dans l’ancien bourg fortifié pour admirer la Porte Roland et suivre la visite de l’église Saint Sauveur / Saint-Gilles du 16e siècle qui présente les reliques de Saint Félicité. Le parcours continuera ensuite avec la visite du château de Montigny par les propriétaires. Le château sera exceptionnellement illuminé ce soir-là.

Réservation auprès de Grand Châteaudun Tourisme (Office de Tourisme intercommunal).

Ouverture de la billetterie à l’entrée du plan d’eau des Tirelles (sur la D23) à 20h30.

Premier départ à 21h00, second départ à 21h30.

Montigny-le-Gannelon est un petit village qui fait désormais partie de la commune de Cloyes-Les-Trois-Rivières. Cet ancien bourg fortifié jouait un rôle important au Moyen Age au sein du comté de Dunois. Des vestiges des fortifications sont visibles dans le bourg ainsi que l'église Saint-Sauveur / Saint-Gilles. Le château de Montigny-le-Gannelon qui domine le Loir est ouvert au public

Grand Châteaudun Tourisme