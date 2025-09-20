Visite nocturne des archives Archives départementales des Vosges Épinal

Durée de la visite : 1h

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Une exploration originale et décalée pour découvrir nos trésors sous un nouveau jour… c’est-à-dire : la nuit !

Le programme détaillé ici

Archives départementales des Vosges 3 avenue Pierre Blanck, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ vosges-archives@vosges.fr Les archives départementales ont pour mission de collecter, classer et conserver tout document administratif issu des services de l'État, des collectivités territoriales, des hôpitaux et des notaires, afin de les tenir à disposition du public. Elles conservent également des archives privées (archives d'individus, de familles, de syndicats, d'associations, etc.). Le directeur est un fonctionnaire d'État (Ministère de la Culture) mis à disposition du conseil départemental.

© CD88