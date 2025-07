Visite nocturne du champ de bataille du Hartmannswillerkopf Wattwiller

Visite nocturne du champ de bataille du Hartmannswillerkopf Wattwiller mardi 12 août 2025.

Visite nocturne du champ de bataille du Hartmannswillerkopf

Col du Silberloch Wattwiller Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-08-12 19:30:00

fin : 2025-08-12 22:30:00

2025-08-12

Visitez le champ de bataille de nuit, lampe de poche à la main. Cette visite guidée immersive, ponctuée de lectures de lettres de soldats, révèle l’angoisse et le mystère de la nuit vécus par les Poilus. Une expérience saisissante où chaque son et chaque ombre prennent vie. .

Col du Silberloch Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 9 71 00 88 77 contact@memorial-hwk.eu

English :

Visit the battlefield by night, with readings of Poilus letters. Immerse yourself in the anguishing atmosphere experienced by the soldiers.

German :

Nächtlicher Besuch des Schlachtfelds mit Lesungen aus Briefen der Poilus. Ein Eintauchen in die beängstigende Atmosphäre, die die Soldaten erlebten.

Italiano :

Un tour notturno del campo di battaglia, con letture dalle lettere di Poilus. Immergetevi nell’atmosfera angosciante vissuta dai soldati.

Espanol :

Recorrido nocturno por el campo de batalla, con lectura de las cartas de Poilus. Sumérgete en la angustiosa atmósfera vivida por los soldados.

