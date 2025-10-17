Visite nocturne du château de La Lorie La Lorie La Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu

Visite nocturne exclusive au Château de la Lorie Plongez dans l’histoire du château de la Lorie à l’occasion d’une visite nocturne exclusive le vendredi 17 octobre 2025, à 19h ou à 20h15.

Explorez les trésors cachés du château ouvrages rares de la bibliothèque, archives jamais dévoilées au public, et objets historiques d’exception.

Un moment privilégié, à la lueur du soir, au cœur du patrimoine. .

La Lorie La Chapelle-sur-Oudon Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

Exclusive evening visit to Château de la Lorie Immerse yourself in the history of Château de la Lorie with an exclusive evening visit on Friday, October 17, 2025, at 7pm or 8:15pm.

German :

Exklusive Nachtführung im Château de la Lorie Tauchen Sie bei einer exklusiven Nachtführung am Freitag, den 17. Oktober 2025, um 19.00 oder 20.15 Uhr in die Geschichte des Château de la Lorie ein.

Italiano :

Visita notturna esclusiva al Castello della Lorie Immergetevi nella storia del Castello della Lorie con una visita notturna esclusiva venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 19.00 o alle 20.15.

Espanol :

Visita nocturna exclusiva al Château de la Lorie Sumérjase en la historia del Château de la Lorie con una visita nocturna exclusiva el viernes 17 de octubre de 2025, a las 19:00 o a las 20:15.

