Visite nocturne du château de la Touche, Château de la Touche la Limouzinière, La Limouzinière

samedi 19 septembre 2026 · Château de la Touche la Limouzinière · La Limouzinière

Informations pratiques

Visite nocturne du château de la Touche Samedi 19 septembre, 18h30 Château de la Touche la Limouzinière Loire-Atlantique

Sur réservation, à partir de 8 ans, 30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Embarquez dans une visite guidée par Aurélie Benoît, créatrice d’escapades culturelles, suivez le filet de lumière de sa lampe torche qui révélera des détails insoupçonnés. Plongez dans la pénombre le temps d’une heure pour observer ce qui vous avait échappé jusqu’ici !

Munissez de votre lampe torche pour observer les moindres détails.

Château de la Touche la Limouzinière 44310 la Limouzinière La Limouzinière 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Embarquez dans une visite guidée par Aurélie Benoît, créatrice d’escapades culturelles, suivez le filet de lumière de sa lampe torche qui révélera des détails insoupçonnés. Plongez dans la pénombre !…

©Aurélie Benoît