VISITE NOCTURNE DU CHÂTEAU DE LASSAY Place du Boële Lassay-les-Châteaux

Place du Boële Château de Lassay Lassay-les-Châteaux Mayenne

Début : 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visite nocturne du château éclairée aux chandelles et aux flambeaux et animé de tableaux vivants et saynètes musicales, avec une cinquantaine de figurants et musiciens.

Tout public / Tarifs 5 à 15 €

Réservation indispensable au 06 18 22 78 33 .

Place du Boële Château de Lassay Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 22 78 33 chateaudelassay@free.fr

English :

Musical tour of the castle, illuminated by candlelight and torches.

German :

Musikalische Führung durch das mit Kerzen und Fackeln beleuchtete Schloss.

Italiano :

Tour musicale del castello illuminato da candele e torce.

Espanol :

Visita musical del castillo iluminado con velas y antorchas.

