Visite nocturne du château illuminé Château de lassay Lassay-les-Châteaux vendredi 19 septembre 2025.

Tarifs : Adultes 15 € / tarif réduit 8 € / enfants à partir de 8 ans 5 €. Places limitées, réservation obligatoire pour la formation des groupes de visite (départ tous les 1/4 d’h à partir de 21h).

Visite nocturne du château, éclairé à la bougie et animé de tableaux vivants musicaux et saynètes, sur le thème « Chevaliers et chmières »

Un rêve éveillé dans un site magnifié par les lumières et les ombres.

Château de lassay Rue du château, 53110 Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire 02 43 04 05 37 http://amisduchateaudelassay.com Le château de Lassay, caché dans le Nord-Mayenne, est un rare témoignage du Moyen-Age, forteresse toujours intacte avec ses 8 tours reliées par un rempart, ses deux pont-levis et son exceptionnelle barbacane. Il renferme dans sa cour d'honneur le plus vieux houx de France, un arbre remarquable de près de 500 ans.

