Visite nocturne du collège Saint-Jérôme Église de La Visitation Dole

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Prolongez la conférence par une visite commentée du collège Saint-Jérôme, animée par Nicole Régnier, guide-conférencière. Découvrez l’architecture de l’un des trois collèges clunisiens de France et laissez-vous surprendre par la beauté de sa chapelle.

Église de La Visitation 3 avenue Aristide-Briand 39100 Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

