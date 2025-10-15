Visite nocturne du musée de Pontarlier l’absinthe Musée Municipal Pontarlier

Visite nocturne du musée de Pontarlier l’absinthe

Musée Municipal 2 Place d'Arcon Pontarlier

Gratuit

2025-10-15 18:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Organisé par le Musée Municipal de Pontarlier.

Le Musée vous dévoile ses collections sous un angle inattendu grâce à une visite nocturne. Visite thématique, celle-ci sera dédiée à la découverte de la collection absinthe. Venez l’admirer comme vous ne l’avez jamais vu, accompagné de la responsable des publics. .

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

