Visite nocturne du musée du canal de Berry Musée du canal de Berry Audes
Visite nocturne du musée du canal de Berry Musée du canal de Berry Audes vendredi 7 août 2026.
Visite nocturne du musée du canal de Berry
Musée du canal de Berry Magnette Audes Allier
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14
A la tombée de la nuit, découvrez la fabuleuse histoire d’un canal endormi.
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Musée du canal de Berry Magnette Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72
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English :
As night falls, discover the fabulous story of a sleeping canal.
L’événement Visite nocturne du musée du canal de Berry Audes a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme