Visite nocturne du musée du canal de Berry Musée du canal de Berry Audes

Visite nocturne du musée du canal de Berry

Musée du canal de Berry Magnette Audes Allier

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14

A la tombée de la nuit, découvrez la fabuleuse histoire d’un canal endormi.

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Musée du canal de Berry Magnette Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72

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English :

As night falls, discover the fabulous story of a sleeping canal.

L’événement Visite nocturne du musée du canal de Berry Audes a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme