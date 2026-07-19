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Visite nocturne du village d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville Arudy

jeudi 30 juillet 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Arudy

Visite nocturne du village d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville Arudy

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place de l'Hôtel de Ville
Adresse
Mairie
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Arudy

Visite nocturne du village d’Arudy

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Visite du village d’Arudy la nuit.
Cette sortie est organisée par l’association Pyrène l’Ossaloise.
Réservation nécessaire (places limitées).   .

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 93 84  pyrene.64260@laposte.fr

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English : Visite nocturne du village d’Arudy

L’événement Visite nocturne du village d’Arudy Arudy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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