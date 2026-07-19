Visite nocturne du village d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville Arudy

jeudi 30 juillet 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Arudy

Informations pratiques

Arudy

Visite nocturne du village d’Arudy

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Visite du village d’Arudy la nuit.

Cette sortie est organisée par l’association Pyrène l’Ossaloise.

Réservation nécessaire (places limitées). .

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 93 84 pyrene.64260@laposte.fr

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English : Visite nocturne du village d’Arudy

L’événement Visite nocturne du village d’Arudy Arudy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées