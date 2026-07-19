Visite nocturne du village d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville Arudy
jeudi 30 juillet 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Visite nocturne du village d’Arudy
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Visite du village d’Arudy la nuit.
Cette sortie est organisée par l’association Pyrène l’Ossaloise.
Réservation nécessaire (places limitées). .
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 93 84 pyrene.64260@laposte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite nocturne du village d’Arudy
L’événement Visite nocturne du village d’Arudy Arudy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Cinéma Arudy Une année italienne VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy 19 juillet 2026
- Cinéma Arudy Los tigres VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy 19 juillet 2026
- Cinéma Arudy Une année italienne VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy 20 juillet 2026
- Exposition Festival de clouleurs 2026 Atelier Mine de crayon Place de l’Hôtel de ville Arudy 21 juillet 2026
- Cinéma Arudy Fils de personne Cinéma Saint Michel Arudy 21 juillet 2026