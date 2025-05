Visite nocturne et présentation d’oeuvre – Vieux, 17 mai 2025 21:15, Vieux.

Calvados

Visite nocturne et présentation d’oeuvre Chemin Hausse dit Duc Guillaume Vieux Calvados

Visite libre du musée de nuit et découverte d’une sélection d’objet dont des élèves seront les médiateurs.

Dans le cadre de l’opération La classe, l’œuvre ! , les élèves de 6ème du Collège Henri Brunet ont sélectionné quelques œuvres du musée de Vieux-la-Romaine qu’ils proposeront de présenter aux visiteurs.

en accès libre, GRATUIT

Chemin Hausse dit Duc Guillaume

Vieux 14930 Calvados Normandie

English : Visite nocturne et présentation d’oeuvre

Visit the museum by night and discover a selection of objects mediated by students.

As part of the « La classe, l’?uvre! » program, 6th graders from Collège Henri Brunet have selected a number of works from the Vieux-la-Romaine museum to present to visitors.

free access, FREE

German : Visite nocturne et présentation d’oeuvre

Freie Besichtigung des Museums bei Nacht und Entdeckung einer Auswahl von Objekten, die von Schülern vermittelt werden.

Im Rahmen der Aktion « La classe, l?uvre! » haben die Schüler der 6. Klasse des Collège Henri Brunet einige Werke des Museums von Vieux-la-Romaine ausgewählt, die sie den Besuchern vorstellen werden.

frei zugänglich, KOSTENLOS

Italiano :

Visitate il museo di notte e scoprite una selezione di oggetti, con gli studenti che fanno da mediatori.

Nell’ambito dell’operazione « La classe, l’opera », gli studenti del sesto anno del Collège Henri Brunet hanno selezionato alcune opere del museo Vieux-la-Romaine da presentare ai visitatori.

accesso libero, GRATUITO

Espanol :

Visite el museo de noche y descubra una selección de objetos, con los alumnos como mediadores.

En el marco de la operación « La clase, la obra », los alumnos de 6º curso del Collège Henri Brunet han seleccionado varias obras del museo Vieux-la-Romaine para presentarlas a los visitantes.

acceso libre, GRATUITO

