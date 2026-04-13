Visite nocturne étoilée du musée(s), Musée Château de Marcel-Lenoir, Montricoux

Visite nocturne étoilée du musée(s) Samedi 23 mai, 18h00 Musée Château de Marcel-Lenoir Tarn-et-Garonne

Gratuité pour tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Chers Publics, Chers Visiteurs,

Nous vous invitons lors de la précieuse nuit des musées à venir admirer notre musée(s) en nocturne sous les étoiles : les collections permanentes et les œuvres spécifiques mises en majesté en cette saison 2026 aux Musée d’Art Moderne Marcel-Lenoir et Musée d’Art Contemporain Alain Laborde, en compagnie de la poupée africaine d’Alain Laborde Danse avec la nuit 1991, technique mixte ainsi que l’aquarium des poissons scintillants, vedettes de la nuit…

Musée Château de Marcel-Lenoir 56 Grand’Rue 82800 Montricoux Montricoux 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 26 48 http://www.marcel-lenoir.com Le Musée Château de Marcel-Lenoir révèle un joyau magique incontournable, une institution muséale pluridisciplinaire riche de quatre identités respectives, à la fois Musée Chapelle Templière ou MCT, Musée Château Néo-classique ou MCN, Musée d’Art Moderne : Musée Marcel-Lenoir ou MML, Musée d’Art Contemporain : Musée Laborde ou ML. Aussi, franchissez les grilles et promenez-vous en un théâtre verdoyant, champêtre, bucolique, idyllique. Le Château, écrin de rêve, est ouvert à la location. Institution privée familiale, elle est fondée par Claude et France Namy, érudits visionnaires passionnés, grands amateurs d’art éclairés et dirigée avec leurs deux enfants, depuis 1983. Le Musée est situé dans la région Occitanie, aux portes des vertigineuses Gorges de l’Aveyron, dans la commune templière de Montricoux, au Château de Montricoux. Vous pouvez consulter ses deux sites internet, muséale : www.marcel-lenoir.com et locatif : www.château-montricoux.fr Grand parking gratuit situé devant le musée.

Chers Publics, Chers Visiteurs,

©2026 photo J-B.N – Musée(s) Château de Montricoux