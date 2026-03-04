Visite nocturne familiale, Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô

Visite nocturne familiale Jeudi 16 avril, 19h00 Musée d’art et d’histoire – la Source Manche

Sur réservation, 8€/5€/2€

Début : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:00:00+02:00

Musée d'art et d'histoire – la Source saint-lo Saint-Lô 50000 Manche Normandie musee@saint-lo.fr 0233725255

Venez découvrir les œuvres du musée en vous amusant. À partir de 6 ans. musée famille

Musées de Saint-Lô