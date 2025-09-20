Visite nocturne insolite du château de langoiran Le pied du château Langoiran

samedi 20 septembre 2025.

Le pied du château Château de Langoiran Langoiran Gironde

Début : 2025-09-20
Une visite nocturne et originale du château de Langoiran qui nous plongera dans un passé insolite à la tombée de la nuit.   .

Le pied du château Château de Langoiran Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 89 87 27  chateaudelangoiran@hotmail.fr

