Visite nocturne La vie, la nuit Nature & Culture en fête Rue Guy de Rochefort Herbignac

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

2026-04-11

Le Château de Ranrouët ouvre sa saison 2026 avec un grand week‑end festif, gratuit et ouvert à tous les 11 et 12 avril. Entre patrimoine, nature et biodiversité, découvrez un programme riche pensé pour toute la famille. Animations, ateliers, exposition, visite nocturne et rencontres artistiques vous invitent à explorer autrement ce site médiéval entouré de verdure. Chaque jour offre une immersion différente il ne vous reste qu’à choisir votre moment… ou venir tout le week-end !

Pour cette soirée exceptionnelle, le château vous invite à vivre sa première nocturne de la saison une grande nouveauté 2026 !

Une fois les portes fermées au public, plongez dans l’ambiance mystérieuse du site et découvrez comment la vie nocturne s’empare des ruines et de la végétation qui les entoure.

Au fil de la déambulation, tendez l’oreille mammifères nocturnes, chauves-souris, rapaces… La biodiversité de nuit se révèle autrement.

Pour prolonger la découverte, la promenade est suivie d’une projection et d’un temps d’échange en salle, idéal pour satisfaire la curiosité des petits comme des grands.

Inscription obligatoire.

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

