Visite nocturne > Les dessous des tableaux Saint-Lô

Visite nocturne > Les dessous des tableaux

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô

19 décembre 2025 à 19h

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Rendez-vous le 19 décembre à 19h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour une visite nocturne !

Venez découvrir les histoires derrière les représentations.

Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr. .

02 33 72 52 55

