Visite nocturne > Les dessous des tableaux Saint-Lô vendredi 19 décembre 2025.
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Début : 2025-12-19 19:00:00
Rendez-vous le 19 décembre à 19h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour une visite nocturne !
Venez découvrir les histoires derrière les représentations.
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr. .
