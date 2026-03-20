Visite nocturne?: ?Les mystères de Ronchamp? Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Visite nocturne?: ?Les mystères de Ronchamp?

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-08-15

Sur la colline de Bourlémont, la chapelle, œuvre emblématique de Le Corbusier se dresse comme une sculpture. Chef-d’œuvre de l’architecture moderne, elle attire depuis des décennies les amateurs d’art, d’architecture et de patrimoine.

Construite après la seconde guerre mondiale, cette chapelle a été pensée par Le Corbusier comme un lieu de méditation et de contemplation, loin des conventions architecturales traditionnelles.

Durant l’été, l’équipe de médiation propose des visites guidées nocturnes après la fermeture du site. Lorsque la nuit tombe, la chapelle change de visage la lumière révèle les formes et les volumes d’une manière différente. Accompagné d’un médiateur, vous êtes invité à découvrir l’histoire du lieu, les choix audacieux de Le Corbusier et les symboles parfois cachés qui peuplent l’espace.

La visite s’adresse à tous curieux, familles, passionnés d’architecture ou simples contemplatifs.

L’équipe de médiation partagera avec vous anecdotes et secrets.

La visite nocturne offre également un moment de calme et d’intimité rares. La colline est silencieuse, et le contraste entre obscurité et lumière met en valeur l’architecture de façon saisissante. .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

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L’événement Visite nocturne?: ?Les mystères de Ronchamp? Ronchamp a été mis à jour le 2026-03-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)