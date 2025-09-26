Visite nocturne « Les Très Riches Heures du duc de Berry » au château de Chantilly Chantilly

Rue du Connétable Chantilly

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-09-26 2025-10-03

Suite au succès rencontré par l’exposition Les Très Riches Heures du duc de Berry, le Château de Chantilly propose deux visites nocturnes exceptionnelles.

Ces nocturnes offriront aux visiteurs la possibilité de découvrir le manuscrit dans des conditions privilégiées, loin de l’affluence de la journée.

Ces événements auront lieu le vendredi 26 septembre et le vendredi 3 octobre de 18h à 22h, avec réservation par créneaux, afin de garantir un confort de visite optimal et un temps d’échange privilégié avec les chefs-d’œuvre exposés.

Attention: Les billets nocturnes ne permettent pas d’accéder au parc, aux Grandes Écuries ni aux autres espaces du château. 0 .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 31 80

