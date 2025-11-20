Visite nocturne Mode de construction et trace d’outils à Saint-Eutrope Église Saint-Eutrope Saintes

Visite nocturne Mode de construction et trace d’outils à Saint-Eutrope

Église Saint-Eutrope Rue Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime

A la lueur des lampes, une exploration de la basilique Saint-Eutrope, dans les pas de ses bâtisseurs, qui ont laissé des traces de leurs outils de mesures et d’assemblages lors des chantiers de construction successifs.

Église Saint-Eutrope Rue Saint-Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26 e.gervais@ville-saintes.fr

English :

By lamplight, explore the Basilica of Saint-Eutrope in the footsteps of its builders, who left traces of their measuring and assembly tools on successive construction sites.

German :

Im Schein der Lampen wird die Basilika Saint-Eutrope erkundet, in den Fußstapfen ihrer Erbauer, die Spuren ihrer Mess- und Montagewerkzeuge bei den aufeinanderfolgenden Baustellen hinterlassen haben.

Italiano :

Alla luce delle lampade, esplorate la Basilica di Saint-Eutrope, seguendo le tracce dei suoi costruttori, che hanno lasciato tracce dei loro strumenti di misura e di montaggio nei cantieri successivi.

Espanol :

A la luz de las lámparas, explore la basílica de Saint-Eutrope, siguiendo los pasos de sus constructores, que dejaron huellas de sus herramientas de medición y montaje en las sucesivas obras.

