VISITE NOCTURNE Montbrun-Bocage 8 juillet 2025 20:30

Haute-Garonne

VISITE NOCTURNE HALLE Montbrun-Bocage Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 20:30:00

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

8 visites, 6 villages du Volvestre !

Laissez-vous envoûter par l’atmosphère mystérieuse de nos villages lors de nos visites nocturnes pendant l’été ! Tous les mardis à 20h30, du 8 juillet au 26 août, découvrez les secrets des ruelles et des monuments éclairés à la lueur de la lune.

Ne manquez pas les visites nocturnes tous les mardis du 8 juillet au 26 août. Du théâtre au conte, en passant par l’histoire avec un grand H, nous vous avons concocté un programme haut en couleurs. Les visites se déroulent en soirée, quand les températures sont les plus clémentes et que les façades des monuments sont éclairées sous une tout autre lumière…

Expérience insolite garantie !

Découverte des lieux secrets de Montbrun-Bocage avec Gabriel Tamalet. 5 .

HALLE

Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 officetourisme@cc-volvestre.fr

English :

8 tours, 6 Volvestre villages!

Let yourself be enchanted by the mysterious atmosphere of our villages during our summer evening tours! Every Tuesday at 8.30pm, from July 8 to August 26, discover the secrets of the village streets and monuments by moonlight.

German :

8 Besichtigungen, 6 Dörfer im Volvestre!

Lassen Sie sich bei unseren nächtlichen Besichtigungen im Sommer von der geheimnisvollen Atmosphäre unserer Dörfer verzaubern! Entdecken Sie jeden Dienstag um 20:30 Uhr vom 8. Juli bis zum 26. August die Geheimnisse der im Mondlicht beleuchteten Gassen und Denkmäler.

Italiano :

8 tour, 6 villaggi di Volvestre!

Lasciatevi incantare dall’atmosfera misteriosa dei nostri villaggi durante i nostri tour notturni durante l’estate! Ogni martedì alle 20.30 dall’8 luglio al 26 agosto, scoprite i segreti delle stradine e dei monumenti al chiaro di luna.

Espanol :

8 circuitos, 6 pueblos de Volvestre

Déjese hechizar por el ambiente misterioso de nuestros pueblos en nuestras visitas nocturnas durante el verano Todos los martes a las 20.30 h, del 8 de julio al 26 de agosto, descubra los secretos de las callejuelas y los monumentos a la luz de la luna.

