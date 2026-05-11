Visite nocturne Quand Saint-sever murmure à la nuit Office de Tourisme Landes-Chalosse Saint-Sever

Saint-Sever

Visite nocturne Quand Saint-sever murmure à la nuit

Office de Tourisme Landes-Chalosse 1 Place du Tour du Sol Saint-Sever Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

À la tombée de la nuit, les ruelles de Saint-Sever s’animent et le passé reprend vie. Suivez des personnages hauts en couleur qui vous plongeront dans les secrets et les histoires fascinantes de la cité.

Réservation obligatoire, 60 personnes maximum.

À la tombée de la nuit, les ruelles de Saint-Sever s’animent et le passé reprend vie. Suivez des personnages hauts en couleur qui vous plongeront dans les secrets et les histoires fascinantes de la cité. Entre ombres et lumières, laissez-vous surprendre par ce spectacle vivant où légendes et réalité s’entremêlent. Une expérience immersive et inoubliable à partager sous les étoiles !

Réservation obligatoire, 60 personnes maximum. .

Office de Tourisme Landes-Chalosse 1 Place du Tour du Sol Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com

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English : Visite nocturne Quand Saint-sever murmure à la nuit

As night falls, the streets of Saint-Sever come alive and the past comes to life. Follow colorful characters as they plunge you into the city’s fascinating secrets and stories.

Reservations essential, maximum 60 people.

L’événement Visite nocturne Quand Saint-sever murmure à la nuit Saint-Sever a été mis à jour le 2026-05-11 par Landes Chalosse