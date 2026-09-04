AGENDA · Saint-Lô
Visite nocturne Saint-Lô
mardi 15 décembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Visite nocturne
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 19:00:00
fin : 2026-12-15 20:00:00
Date(s) :
2026-12-15
Rendez-vous pour une visite guidée nocturne à 19h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô ! Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite nocturne
L’événement Visite nocturne Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Saint-Lô (Manche)
- JEP 2026 Spectacle son et lumières Saint-Lô 18 septembre 2026
- Levez les yeux ! Fragments d’histoires, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô 18 septembre 2026
- Levez les yeux ! Rallye photo de la Reconstruction, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô 18 septembre 2026
- JEP 2026 Levez les yeux ! Rally photo de la reconstruction Saint-Lô 18 septembre 2026
- JEP 2026 Levez les yeux ! Fragments d’histoires. Saint-Lô 18 septembre 2026