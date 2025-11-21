Visite nocturne sur le site de Dunkerque Arcelormittal France site de Dunkerque Grande-Synthe

Visite nocturne sur le site de Dunkerque Vendredi 21 novembre, 17h30 Arcelormittal France site de Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T17:30:00 – 2025-11-21T20:30:00

Fin : 2025-11-21T17:30:00 – 2025-11-21T20:30:00

Au programme :

Découvrez ou redécouvrez nos installations dans l’obscurité.

Des quais, où arrivent les bateaux remplis de plus de 100 000 tonnes de minerais, en passant par le secteur fonte, où se dressent nos hauts-fourneaux, nous nous rendrons au dessus des coulées continues de l’Aciérie.

Pour finir, un ultime arrêt vous permettra d’avoir une vue à 360°sur le dunkerquois assoupi.

Dès 12 ans – mineur accompagné d’un parent.

Inscription obligatoire.

Bonne forme physique indispensable.

Arcelormittal France site de Dunkerque rue du Comte Jean Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

Vivez une expérience inédite !

ArcelorMittal France