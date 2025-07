Visite nocturne théâtralisée au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte

Visite nocturne théâtralisée au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte vendredi 25 juillet 2025.

Visite nocturne théâtralisée au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte

Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Début : 2025-07-25 21:00:00

2025-07-25

Dans le cadre de ses visites estivales, vendredi 25 juillet prochain, le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propose une visite nocturne théâtralisée du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Siège d’une puissante seigneurie établie au temps des premiers ducs de Normandie, le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte fut au cœur des événements militaires de la guerre de Cent ans. La forteresse du bouillant chevalier Geoffroy d’Harcourt s’éclaire de la lumière des torches pour une promenade à travers l’histoire. Un acteur costumé agrémentera la visite d’interventions facétieuses. Cette sortie originale et conviviale offre à chacun une plongée dans le Cotentin médiéval, du temps des ducs et des rois.

Rendez-vous cour du château.

Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

English : Visite nocturne théâtralisée au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte

As part of its summer tours, the Pays d?art et d?histoire du Clos du Cotentin is offering a dramatized nocturnal tour of the château de Saint-Sauveur-le-Vicomte on Friday July 25.

The seat of a powerful seigneury established at the time of the first Dukes of Normandy, the Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte was at the heart of the military events of the Hundred Years’ War. The fortress of the fiery knight Geoffroy d?Harcourt is illuminated by torchlight for a walk through history. A costumed actor will enliven the visit with facetious interventions. This original and convivial outing takes you back to medieval Cotentin, the time of dukes and kings.

Meet in the château courtyard.

German :

Im Rahmen seiner Sommerbesuche bietet das Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin am Freitag, dem 25. Juli, eine theatralische Nachtführung durch das Schloss von Saint-Sauveur-le-Vicomte an.

Das Schloss Saint-Sauveur-le-Vicomte war der Sitz einer mächtigen Herrschaft, die zur Zeit der ersten Herzöge der Normandie gegründet wurde, und stand im Mittelpunkt der militärischen Ereignisse des Hundertjährigen Krieges. Die Festung des Ritters Geoffroy d’Harcourt erstrahlt im Licht der Fackeln und lädt zu einem Spaziergang durch die Geschichte ein. Ein kostümierter Schauspieler untermalt den Besuch mit schelmischen Einlagen. Dieser originelle und gesellige Ausflug bietet jedem die Möglichkeit, in das mittelalterliche Cotentin einzutauchen, in die Zeit der Herzöge und Könige.

Treffpunkt: Schlosshof.

Italiano :

Venerdì 25 luglio, nell’ambito del programma di visite estive, il Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propone una visita notturna drammatizzata del castello di Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Sede di una potente signoria fondata all’epoca dei primi duchi di Normandia, il castello di Saint-Sauveur-le-Vicomte è stato al centro degli eventi militari della Guerra dei Cent’anni. La fortezza del focoso cavaliere Geoffroy d’Harcourt è illuminata da torce per una passeggiata nella storia. Un attore in costume animerà la visita con interventi scherzosi. Questa gita originale e simpatica riporta i visitatori nel Cotentin medievale, all’epoca dei duchi e dei re.

Appuntamento nel cortile del castello.

Espanol :

El viernes 25 de julio, en el marco de su programa de visitas estivales, el Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propone una visita nocturna teatralizada del castillo de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Sede de un poderoso señorío establecido en la época de los primeros duques de Normandía, el castillo de Saint-Sauveur-le-Vicomte estuvo en el centro de los acontecimientos militares de la Guerra de los Cien Años. La fortaleza del fogoso caballero Geoffroy d’Harcourt se ilumina con antorchas para dar un paseo por la historia. Un actor disfrazado amenizará la visita con intervenciones jocosas. Esta original y simpática excursión traslada a los visitantes al Cotentin medieval, época de duques y reyes.

Encuentro en el patio del castillo.

