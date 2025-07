Visite nocturne théâtralisée Château de Bricquebec Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin

Visite nocturne théâtralisée Château de Bricquebec Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin vendredi 11 juillet 2025.

Visite nocturne théâtralisée Château de Bricquebec

Place Sainte-Anne Les Marais Bricquebec-en-Cotentin Manche

Début : 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-07-11 22:30:00

2025-07-11

Pour clôturer la soirée au château de Bricquebec, une visite nocturne de la forteresse médiévale sera proposée par les guides du Pays d’art et d’histoire. Eclairée à la torche, cette visite familiale s’achèvera par l’ascension du vertigineux donjon du Chevalier au Vert-Lion.

Sans réservation préalable.

Place Sainte-Anne Les Marais Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

English : Visite nocturne théâtralisée Château de Bricquebec

To round off the evening at Château de Bricquebec, a nocturnal tour of the medieval fortress will be offered by guides from the Pays d?art et d?histoire. Illuminated by torchlight, this family-friendly tour will end with a climb up the vertiginous Chevalier au Vert-Lion dungeon.

No advance booking required.

German :

Um den Abend im Schloss von Bricquebec abzuschließen, wird eine nächtliche Besichtigung der mittelalterlichen Festung von den Führern des Pays d’art et d’histoire angeboten. Die mit Fackeln beleuchtete Familienführung endet mit dem Aufstieg auf den schwindelerregenden Bergfried des Ritters mit dem grünen Löwen.

Keine Voranmeldung erforderlich.

Italiano :

Per concludere la serata al Castello di Bricquebec, le guide del Pays d’art et d’histoire offriranno una visita notturna della fortezza medievale. Illuminata dalle fiaccole, questa visita adatta alle famiglie si concluderà con la salita al vertiginoso sotterraneo dello Chevalier au Vert-Lion.

Non è richiesta la prenotazione anticipata.

Espanol :

Como colofón a la velada en el castillo de Bricquebec, los guías del Pays d’art et d’histoire ofrecerán una visita nocturna de la fortaleza medieval. Iluminada con antorchas, esta visita familiar terminará con una subida a la vertiginosa mazmorra del Caballero del León Verde.

No es necesario reservar con antelación.

