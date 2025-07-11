Visite nocturne théâtralisée de la Citadelle avec Vauban La Citadelle Le Château-d’Oléron

Son excellence Monsieur de Vauban en personne fait découvrir sa Citadelle en Le Château d’Oléron. Visite théâtralisée en costumes. Culture et humour seront au rendez-vous.

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

His Excellency Monsieur de Vauban himself presents his Citadelle in Le Château d’Oléron. Dramatized visit in costume. Culture and humor are the order of the day.

Seine Exzellenz Monsieur de Vauban persönlich zeigt seine Zitadelle in Le Château d’Oléron. Theatralische Besichtigung in Kostümen. Kultur und Humor stehen auf dem Programm.

Sua Eccellenza Monsieur de Vauban in persona accompagna i visitatori nella visita della sua Cittadella a Le Château d’Oléron. Visita drammatizzata in costume. Cultura e umorismo vi aspettano.

Su Excelencia Monsieur de Vauban en persona lleva a los visitantes a visitar su Ciudadela en Le Château d’Oléron. Visita teatralizada con disfraces. Cultura y humor le esperan.

