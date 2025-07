Visite Noël, Noël ! Orschwiller

Visite Noël, Noël ! Orschwiller samedi 13 décembre 2025.

Visite Noël, Noël !

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-21 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

En compagnie d’un médiateur venez partager l’esprit de Noël en famille ou entre amis. Une visite avec des vrais morceaux de Noël dedans…

Les semaines qui précèdent Noël représentent en effet un temps hors du temps , rempli de croyances et de traditions. Au cours de cette nouvelle visite thématique, retrouvez votre âme d’enfant !

En compagnie d’un médiateur venez partager l’esprit de Noël en famille ou entre amis.

Une visite avec des vrais morceaux de Noël dedans… .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

English :

Come and share the spirit of Christmas with family and friends in the company of a mediator. A visit with real pieces of Christmas inside?

German :

In Begleitung eines Vermittlers können Sie mit der Familie oder mit Freunden die Weihnachtsstimmung teilen. Ein Besuch mit echten Weihnachtsstücken im Inneren?

Italiano :

Venite a condividere lo spirito del Natale con la famiglia e gli amici in compagnia di un interprete. Una visita con veri pezzi di Natale all’interno?

Espanol :

Venga a compartir el espíritu de la Navidad con familiares y amigos en compañía de un intérprete. Una visita con auténticos trozos de Navidad en su interior?

L’événement Visite Noël, Noël ! Orschwiller a été mis à jour le 2025-03-27 par Château du Haut-Koenigsbourg