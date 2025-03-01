Visite non guidée Crazannes

La Pierre de Crazannes Crazannes Charente-Maritime

Début : 2025-03-01

fin : 2025-08-31

2025-03-01 2025-04-01 2025-07-01 2025-09-01 2025-10-01

Une ambiance particulière règne dans les carrières où la nature a repris ses droits depuis la fin de l’exploitation. Sur ce parcours ludique, Genny la Genette, la maîtresse des lieux, vous accompagne sur les pas des carriers.

La Pierre de Crazannes Crazannes 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 48 92 pierredecrazannes@charente-maritime.fr

A special atmosphere reigns in the quarries, where nature has reclaimed its rights since the end of mining. On this fun trail, Genny the Genette, the mistress of the place, accompanies you in the footsteps of the quarrymen.

In den Steinbrüchen, in denen sich die Natur seit dem Ende des Abbaus ihre Rechte zurückerobert hat, herrscht eine besondere Atmosphäre. Auf diesem spielerischen Rundgang begleitet Sie Genny la Genette, die Herrin des Ortes, auf den Spuren der Steinbrucharbeiter.

Un’atmosfera speciale regna nelle cave, dove la natura si è riappropriata dei suoi diritti dopo la cessazione dell’attività estrattiva. In questo divertente percorso, Genny la Genette, la padrona delle cave, vi accompagna sulle orme dei cavatori.

Un ambiente especial reina en las canteras, donde la naturaleza ha recuperado sus derechos desde que cesó la explotación minera. En este divertido recorrido, Genny la Genette, la dueña de las canteras, le acompañará tras los pasos de los canteros.

