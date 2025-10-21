Visite Non mais à l’eau quoi ! Château de Ranrouët Herbignac

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 15:30:00

2025-10-21

Quel est le lien entre l’eau et le château de Ranrouët ? Présente partout, l’eau a joué un rôle primordial dans l’histoire du site que ce soit pour la défense, pour l’économie ou tout simplement pour la vie quotidienne. À travers une visite ludique, évoquez ces différents usages au fil de l’eau !

Sur réservation, à partir de 7 ans. .

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

