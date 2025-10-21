Visite Non mais à l’eau quoi ! Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac

Visite Non mais à l’eau quoi ! Saveurs d’octobre

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 15:30:00

2025-10-21

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, Le Château de Ranrouët vous propose une Visite « Non mais à l’eau quoi ».

Visite « Non mais à l’eau quoi »

Dans le cadre de l’année de l’eau pour CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo, le Château de Ranrouët vous raconte l’eau au château ! Une visite ludique pour comprendre son rôle et ses usages.

Par téléphone au 02 40 24 34 44, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme. Réservation auprès du Château de Ranrouët

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

