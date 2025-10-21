Visite Non mais à l’eau quoi ! Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac
Visite Non mais à l’eau quoi ! Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac mardi 21 octobre 2025.
Visite Non mais à l’eau quoi ! Saveurs d’octobre
Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-21 15:30:00
Date(s) :
2025-10-21
Dans le cadre des Saveurs d’octobre, Le Château de Ranrouët vous propose une Visite « Non mais à l’eau quoi ».
Visite « Non mais à l’eau quoi »
Dans le cadre de l’année de l’eau pour CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo, le Château de Ranrouët vous raconte l’eau au château ! Une visite ludique pour comprendre son rôle et ses usages.
Informations :
Par téléphone au 02 40 24 34 44, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme. Réservation auprès du Château de Ranrouët
Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise ! .
Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite Non mais à l’eau quoi ! Saveurs d’octobre Herbignac a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44