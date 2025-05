Visite Normandie 90 ans – MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre, 1 juin 2025 16:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Visite Normandie 90 ans MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-06-01 16:00:00

Début : 2025-06-01 16:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Il y a 90 ans exactement, le Normandie effectuait son voyage inaugural du Havre vers New York. À l’occasion de cet anniversaire, le MuMa et ses partenaires vous proposent un ensemble de rendez-vous pour replonger dans l’histoire de ce paquebot mythique.

En compagnie de la commissaire de l’exposition, Clémence Poivet-Ducroix, découvrez ou redécouvrez Paquebots. 1913-1942. Une esthétique transatlantique sous l’angle du Normandie. Votre guide du jour s’arrêtera en particulier sur les œuvres et les objets ayant un lien avec ce navire, et cela vous permettra de plonger dans son histoire.

Durée 45 min.

Réservation obligatoire.

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 contact-muma@lehavre.fr

English : Visite Normandie 90 ans

Exactly 90 years ago, the Normandie made her maiden voyage from Le Havre to New York. To mark this anniversary, the MuMa and its partners have organized a series of events to take you back into the history of this legendary liner.

In the company of exhibition curator Clémence Poivet-Ducroix, discover or rediscover « Paquebots. 1913-1942. A transatlantic aesthetic » from the perspective of the Normandie. Your guide for the day will focus in particular on the works and objects associated with this ship, allowing you to immerse yourself in its history.

Duration: 45 min.

Booking essential.

German :

Vor genau 90 Jahren trat die Normandie ihre Jungfernfahrt von Le Havre nach New York an. Anlässlich dieses Jubiläums bieten Ihnen das MuMa und seine Partner eine Reihe von Veranstaltungen an, die Sie in die Geschichte dieses mythischen Schiffes eintauchen lassen.

Entdecken Sie gemeinsam mit der Kuratorin der Ausstellung, Clémence Poivet-Ducroix, « Paquebots. 1913-1942. Eine transatlantische Ästhetik » aus dem Blickwinkel der Normandie. Ihr heutiger Reiseführer wird sich besonders auf die Werke und Objekte konzentrieren, die mit diesem Schiff in Verbindung stehen, und Ihnen so die Möglichkeit geben, in seine Geschichte einzutauchen.

Dauer: 45 Minuten.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Esattamente 90 anni fa, la Normandie effettuava il suo viaggio inaugurale da Le Havre a New York. Per celebrare questo anniversario, il MuMa e i suoi partner organizzano una serie di eventi per farvi rivivere la storia di questo leggendario transatlantico.

In compagnia della curatrice della mostra, Clémence Poivet-Ducroix, scoprite o riscoprite « Paquebots. 1913-1942. Un’estetica transatlantica » dalla prospettiva del Normandie. La vostra guida per la giornata si concentrerà in particolare sulle opere e sugli oggetti associati a questa nave, permettendovi di approfondire la sua storia.

Durata: 45 minuti.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Hace exactamente 90 años, el Normandie realizaba su viaje inaugural de Le Havre a Nueva York. Con motivo de este aniversario, el MuMa y sus socios organizan una serie de actos que le transportarán a la historia de este transatlántico legendario.

En compañía de la comisaria de la exposición, Clémence Poivet-Ducroix, descubra o redescubra « Paquebots. 1913-1942. Una estética transatlántica » desde la perspectiva del Normandie. Su guía de la jornada se centrará especialmente en las obras y objetos relacionados con este barco, permitiéndole profundizar en su historia.

Duración: 45 minutos.

Reserva obligatoria.

