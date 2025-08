Visite Notre Dame de Vals Saint-Barthélemy-de-Vals

Visite Notre Dame de Vals Saint-Barthélemy-de-Vals samedi 20 septembre 2025.

Visite Notre Dame de Vals

Notre Dame de Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Pour les journées du patrimoine: ouverture exceptionnelle de la chapelle Notre Dame de vals! A ne pas rater !

.

Notre Dame de Vals Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 58 94 22 alarencontredupasse@gmail.com

English :

For Heritage Days: exceptional opening of the Notre Dame de vals chapel! Not to be missed!

German :

Für die Tage des Kulturerbes: Sonderöffnung der Kapelle Notre Dame de vals! Nicht verpassen!

Italiano :

Apertura eccezionale della cappella di Notre Dame de Vals per le Giornate del Patrimonio! Da non perdere!

Espanol :

Apertura excepcional de la capilla de Notre Dame de Vals con motivo de las Jornadas del Patrimonio ¡No se lo pierda!

