Visite Notre son de cloche Sare
jeudi 16 juillet 2026 · Sare
Informations pratiques
Sare
Visite Notre son de cloche
Eglise Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 11:00:00
Date(s) :
2026-07-16
La visite du clocher vous mènera au plus près de l’imposante cloche de l’église Saint Martin. Totalement rénové suite à un incendie en septembre 2003, cette cloche raconte l’histoire de Sare à travers ses symboles païens et chrétiens de la préhistoire à aujourd’hui. Une occasion d’en apprendre un peu plus sur les provinces du Pays Basque, la naissance du drapeau basque, les traditions ancestrales d’une rare modernité, la place des femmes dans la société basque, les métiers d’hier et d’aujourd’hui, la transmission de génération en génération du privilège d’être sonneur de cloches. .
Eglise Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com
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English : Visite Notre son de cloche
L’événement Visite Notre son de cloche Sare a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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