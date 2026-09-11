Visite nouvelle salle de spectacle à Nantes : le LAPS, Parc des expositions de la beaujoire – Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visite nouvelle salle de spectacle à Nantes : le LAPS Dimanche 20 septembre, 14h00 Parc des expositions de la beaujoire – Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Implanté au cœur du Parc des Expositions, le LAPS est la nouvelle salle de spectacle de Nantes. Né du rapprochement entre La Cité des Congrès et le Parc des Expositions, ce lieu modulable assurera, pendant les travaux de rénovation de La Cité des Congrès, la continuité des activités culturelles et professionnelles. Humour, musique, spectacles et grands rendez-vous y trouveront leur place.

Ouvert, accessible et modulable, le LAPS a vocation à accueillir toutes les formes de création et tous les publics, tout en renforçant le rayonnement culturel et événementiel de la métropole nantaise.

L’inauguration de ce nouvel espace prend la forme d’un week-end festif qui aura lieu du 18/09/2026 au 20/09/2026. Un Weekend au LAPS, c’est à la fois une programmation de spectacles d’humour et de musique (billetterie payante) dans la nouvelle salle, mais aussi des extérieurs animés dans un esprit de guinguette, et rythmés par des animations divertissantes variées (accès public libre et gratuit) et l’implantation du festival culinaire Franquette.

Le dimanche, des visites guidées et commentées de la nouvelle salle sont prévues dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine afin de présenter aux nantais ce nouvel équipement,

4 créneaux le dimanche 20/09 : 14h – 15h – 16h – 17h (pas de pré-inscription requise)

Le dimanche, la programmation d’animations sera complétée par un DJ set de Voyou de 15h30 à 18h30 ainsi qu’une prestation du chœur XXL Urban Voices, de 13h30 à 14h15. Ces journées gratuites, et ouvertes à toutes et tous ont pour objectif de permettre aux visiteurs de s’approprier ce nouveau lieu, d’en découvrir les espaces et d’en comprendre l’ambition événementielle.

https://www.exponantes.com/un-weekend-au-laps/

Parc des expositions de la beaujoire – Nantes Route de Saint Joseph de Porterie Nantes 44477 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.exponantes.com/un-weekend-au-laps/ »}]

Implanté au cœur du Parc des Expositions, le **LAPS** est la nouvelle salle de spectacle de Nantes. Né du rapprochement entre La Cité des Congrès et le Parc des Expositions, ce lieu modulable pendant…

©Thi Doan @coeursingulier