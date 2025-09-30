VISITE « OBSERVER LE CIEL, RÉVÉLER L’INVISIBLE » Montpellier

VISITE « OBSERVER LE CIEL, RÉVÉLER L’INVISIBLE »

Archives départementales Montpellier Hérault

Visite guidée de l’exposition et rencontre avec une archiviste.

Rendez-vous dans l’atelier de l’histoire des Archives départementales de l’Hérault à Pierresvives pour une visite guidée de la présentation de documents issus du fonds de la famille Roques. Une famille engagée, sur deux générations, dans la pratique de l’astronomie, d’abord en amateurs éclairés, puis en professionnels.

Tout public Entrée libre, sur réservation dans l’agenda sur le site de Pierresvives.

Le 30 septembre à 15h, 16h et 17h.

Durée 30 minutes .

English :

Guided tour of the exhibition and meeting with an archivist.

German :

Führung durch die Ausstellung und Treffen mit einer Archivarin.

Italiano :

Visita guidata alla mostra e incontro con un archivista.

Espanol :

Visita guiada a la exposición y encuentro con un archivero.

