Visite œuvres du 19e siècle Musée Quai Zola Rennes Samedi 28 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine
En écho à l’exposition La Jeunesse des Beaux-Arts, venez découvrir une sélection d’œuvres dans les collections du 19e siècle, entre romantisme et impressionnisme.
**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.
Début : 2026-03-28T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T17:00:00.000+01:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-oeuvres-du-19e-siecle
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine