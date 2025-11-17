Visite officielle du nouveau BTS Pilotage des procédés du Lycée Léon Chiris LYCEE LEON CHIRIS Grasse

Visite officielle du nouveau BTS Pilotage des procédés du Lycée Léon Chiris Lundi 17 novembre, 14h00 LYCEE LEON CHIRIS Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T15:00:00+01:00

En réponse aux besoins croissants des entreprises industrielles du territoire, le lycée Léon Chiris de Grasse a ouvert, à la rentrée de septembre, un tout nouveau BTS « Pilotage de procédés », co-construit avec les acteurs industriels grassois.

Cette formation innovante vise à former des techniciens hautement qualifiés capables de maîtriser, optimiser et piloter les procédés de production dans différents secteurs de l’industrie.

Pour marquer cette belle collaboration entre le monde éducatif et le tissu économique local, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse organise une visite officielle du BTS « Pilotage de procédés ».

À cette occasion, le Président de la CAPG se rendra au lycée Léon Chiris pour rencontrer l’équipe pédagogique et échanger avec les étudiants de la première promotion, véritables pionniers de cette formation d’avenir.

LYCEE LEON CHIRIS 51 chemin Capucins, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

