Visite olfactive au Panthéon : une expérience sensorielle inédite Le Panthéon Paris

Quand l’histoire se respire

Conçu et guidé par Faustine Delestre, le parcours d’1h30 est l’occasion de (re)découvrir ce haut lieu de la mémoire nationale de manière originale.

Grâce aux fragrances sélectionnées, les participants sont amenés à observer les détails, imaginer et ressentir autrement l’histoire et l’architecture tout en apprenant plus sur le fonctionnement de l’odorat.

Pensée comme un temps de découverte et de transmission, cette visite guidée olfactive s’adresse à tous les publics désireux d’explorer le patrimoine de façon vivante à la croisée de l’histoire, de l’art et de la création olfactive.

Pour les vacances d’avril, le Panthéon propose aux grands et petits curieux une expérience unique.

Le samedi 25 avril 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 25 avril 2026

de 11h00 à 12h30

Le mercredi 22 avril 2026

de 14h30 à 16h00

Le dimanche 19 avril 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 18 avril 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 18 avril 2026

de 11h00 à 12h30

payant

TarifsTarif individuel : 16 euros

16 euros Tarif enfant / public spécifique : 0 € (Enfants de moins de 18 ans – Bénéficiaires des minima sociaux – Personne handicapés civils. Un justificatif en cours de validité sera à présenter impérativement.)

0 € (Enfants de moins de 18 ans – Bénéficiaires des minima sociaux – Personne handicapés civils. Un justificatif en cours de validité sera à présenter impérativement.) Toute personnes doit avoir un billet, merci de prendre un billet par adulte, mais aussi par enfant.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-25T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T12:30:00+02:00;2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00;2026-04-19T14:30:00+02:00_2026-04-19T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T12:30:00+02:00;2026-04-25T14:30:00+02:00_2026-04-25T16:00:00+02:00

Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris

https://www.paris-pantheon.fr/agenda/visite-olfactive-du-pantheon https://www.facebook.com/pantheondeparis https://www.facebook.com/pantheondeparis



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