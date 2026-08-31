Visite olfactive de la Maison Impressionniste en partenariat avec Givaudan, Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil

Informations pratiques

Visite olfactive de la Maison Impressionniste en partenariat avec Givaudan Samedi 19 septembre, 18h30 Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise

Limité à 15 personnes. Plein tarif = 5 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Dans le cadre du partenariat avec l’entreprise Givaudan, cinq essences de parfum ont été développées en lien avec des œuvres de Monet reproduites dans le parcours de la Maison Impressionniste. Ces essences constituent des interprétations olfactives des tableaux évoqués, permettant d’entrer en immersion dans l’univers des tableaux.

Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-monet-argenteuil.elisath.fr/ELISATH_RESERVATION_WEB/FR/PAGE_VA_VenteArticles.php?PHPSESSID=j79tgnmch7fbqtf8lrn0gjkbu2 »}, {« owner »: {« uid »: 23323851, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-31T12:26:45.859Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « maison.impressionniste@ville-argenteuil.fr », « response »: {« passId »: 433954487, « isPending »: false, « addressId »: 114807}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:26:45.616Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2564748, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:26:45.723Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484322423, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789835400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T12:26:45.858Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433954487 »}]

Visite olfactive

© Ville d’Argenteuil