Visite olfactive Senteurs du Japon Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite olfactive Senteurs du Japon
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
demandeurs emploi 18-25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
Date(s) :
2025-11-23 2025-12-07 2025-12-21
Le Japon offre un éventail riche et varié d’odeurs et de parfums fleurs de cerisier, feuilles de thé, encens… au cœur d’un art traditionnel, le kodo, également appelé voie des senteurs .
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
English :
Japan offers a rich and varied array of scents and fragrances: cherry blossoms, tea leaves, incense? at the heart of the traditional art of kodo, also known as the way of scents .
German :
Japan bietet eine reiche und vielfältige Palette an Gerüchen und Düften: Kirschblüten, Teeblätter, Räucherstäbchen… und das Herzstück einer traditionellen Kunst, dem Kodo, auch Weg der Düfte genannt.
Italiano :
Il Giappone offre una gamma ricca e variegata di odori e profumi: fiori di ciliegio, foglie di tè, incenso? al centro di un’arte tradizionale, il kodo, noto anche come via dei profumi .
Espanol :
Japón ofrece una rica y variada gama de olores y fragancias: cerezos en flor, hojas de té, incienso… en el corazón de un arte tradicional, el kodo, también conocido como el camino de los aromas .
