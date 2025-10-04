Visite OPGC (8-13 ans) Fête de la Science Sommet du puy de Dôme Orcines

Histoires d’atmosphère pour les enfants à l’occasion de la Fête de la science commentées par les femmes et les hommes qui font la Science d’aujourd’hui !

Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

English :

Atmospheric stories for children on the occasion of the Fête de la science commented by the men and women who make science today!

German :

Atmosphärische Geschichten für Kinder anlässlich des Wissenschaftsfestes, kommentiert von den Frauen und Männern, die die Wissenschaft von heute ausmachen!

Italiano :

Storie d’atmosfera per i bambini durante la Fête de la science, con il commento degli uomini e delle donne che stanno dietro alla scienza di oggi!

Espanol :

Cuentos de ambiente para niños durante la Fiesta de la Ciencia, ¡con comentarios de los hombres y mujeres que están detrás de la ciencia actual!

L’événement Visite OPGC (8-13 ans) Fête de la Science Orcines a été mis à jour le 2025-08-29 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme