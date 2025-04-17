Visite originale en tracteur et remorque Rencontres & Découvertes Chez les Jacques Vibrac

Visite originale en tracteur et remorque Rencontres & Découvertes

Chez les Jacques 14 rue du bois haut Vibrac Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-04-17 15:00:00

fin : 2025-09-04

2025-04-17 2025-05-16 2025-06-06 2025-07-03 2025-08-13 2025-09-04

Voici une découverte originale du Vignoble Thibeau avec Mathieu. Une balade en tracteur et remorque dans les vignes puis visite de la distillerie avec son bel alambic en cuivre. Une dégustation avec tarte au pineau clôture la visite. Sur inscription.

Chez les Jacques 14 rue du bois haut Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Here’s an original way to discover Vignoble Thibeau with Mathieu. A ride in a tractor and trailer through the vineyards, followed by a visit to the distillery with its beautiful copper still. A tasting session with pineau tart rounds off the visit. Registration required.

German :

Hier ist eine originelle Entdeckung des Weinguts Thibeau mit Mathieu. Eine Fahrt mit Traktor und Anhänger durch die Weinberge und anschließend ein Besuch der Destillerie mit ihrer schönen Kupferbrennblase. Eine Verkostung mit Pineau-Torte schließt den Besuch ab. Nach Anmeldung.

Italiano :

Ecco un modo originale per scoprire il Vignoble Thibeau con Mathieu. Un giro in trattore e rimorchio attraverso i vigneti, seguito da una visita alla distilleria con il suo bellissimo alambicco in rame. Una degustazione con crostata di pineau completa la visita. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

He aquí una manera original de descubrir Vignoble Thibeau con Mathieu. Un paseo en tractor y remolque por los viñedos, seguido de una visita a la destilería con su hermoso alambique de cobre. La visita termina con una degustación de pineau tart. Inscripción obligatoria.

