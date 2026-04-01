Visite originale en tracteur et remorque Rencontres & Découvertes Chez les Jacques Vibrac

Vibrac

Visite originale en tracteur et remorque Rencontres & Découvertes

Chez les Jacques 14 rue du bois haut Vibrac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-08

Voici une découverte originale du Vignoble Thibeau avec Mathieu. Une balade en tracteur et remorque dans les vignes puis visite de la distillerie avec son bel alambic en cuivre. Une dégustation avec tarte au pineau clôture la visite. Sur inscription.

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Chez les Jacques 14 rue du bois haut Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Here’s an original way to discover Vignoble Thibeau with Mathieu. A ride in a tractor and trailer through the vineyards, followed by a visit to the distillery with its beautiful copper still. A tasting session with pineau tart rounds off the visit. Registration required.

L’événement Visite originale en tracteur et remorque Rencontres & Découvertes Vibrac a été mis à jour le 2026-04-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge