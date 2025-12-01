Visite ornithologique du lac des minimes lac des minimes Paris

Le circuit autour du lac met en évidence le rôle des

zones humides en milieu urbain. Ce plan d’eau fait l’objet d’études de

différentes populations d’oiseaux observables depuis la rive avec ou sans

jumelles. De nombreux insectes aquatiques peuvent aussi y être observés en

saison. Ce site remarquable est un point départ pour aborder les enjeux de la

biodiversité à Paris et la notion de trame bleue.

Rendez-vous : lac des Minimes, devant le kiosque « confiserie du lac », dans le

bois de Vincennes

Bus : 112, 210 arrêts Porte Jaune, RER A, Fontenay-sous-Bois

PS : Si vous en avez, n’oubliez pas vos jumelles !

Découverte de la faune sauvage liée à la trame bleue parisienne.

Le mardi 30 décembre 2025

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

lac des minimes place de la porte Jaune 75012 Paris

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature