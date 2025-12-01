Visite ornithologique du lac des minimes lac des minimes Paris
Visite ornithologique du lac des minimes lac des minimes Paris mardi 30 décembre 2025.
Le circuit autour du lac met en évidence le rôle des
zones humides en milieu urbain. Ce plan d’eau fait l’objet d’études de
différentes populations d’oiseaux observables depuis la rive avec ou sans
jumelles. De nombreux insectes aquatiques peuvent aussi y être observés en
saison. Ce site remarquable est un point départ pour aborder les enjeux de la
biodiversité à Paris et la notion de trame bleue.
Rendez-vous : lac des Minimes, devant le kiosque « confiserie du lac », dans le
bois de Vincennes
Bus : 112, 210 arrêts Porte Jaune, RER A, Fontenay-sous-Bois
PS : Si vous en avez, n’oubliez pas vos jumelles !
Découverte de la faune sauvage liée à la trame bleue parisienne.
Le mardi 30 décembre 2025
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition
Public jeunes et adultes.
lac des minimes place de la porte Jaune 75012 Paris
education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature