Visite ornithologique du lac des minimes lac des minimes Paris vendredi 16 janvier 2026.
16/01/26 10h00 le Lac des Minimes
Le circuit autour du lac met en évidence le rôle des
zones humides en milieu urbain. Ce plan d’eau fait l’objet d’études de
différentes populations d’oiseaux observables depuis la rive avec ou sans
jumelles. De nombreux insectes aquatiques peuvent aussi y être observés en
saison. Ce site remarquable est un point départ pour aborder les enjeux de la
biodiversité à Paris et la notion de trame bleue.
PS : Si vous en avez, n’oubliez pas vos jumelles !
Venir
Rendez-vous devant le kiosque « Confiserie du lac » dans le bois de Vincennes.
Bus : 112, 210 arrêts Porte Jaune, RER A, Fontenay-sous-Bois
Découverte de la faune sauvage liée à la trame bleue parisienne.
Le vendredi 16 janvier 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition
Public jeunes et adultes.
lac des minimes place de la pote Jaune 75012 Paris
