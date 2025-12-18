Visite ornithologique du lac des minimes lac des minimes Paris

16/01/26 10h00 le Lac des Minimes

Le circuit autour du lac met en évidence le rôle des

zones humides en milieu urbain. Ce plan d’eau fait l’objet d’études de

différentes populations d’oiseaux observables depuis la rive avec ou sans

jumelles. De nombreux insectes aquatiques peuvent aussi y être observés en

saison. Ce site remarquable est un point départ pour aborder les enjeux de la

biodiversité à Paris et la notion de trame bleue.

PS : Si vous en avez, n’oubliez pas vos jumelles !

Venir Rendez-vous devant le kiosque « Confiserie du lac » dans le bois de Vincennes.

Bus : 112, 210 arrêts Porte Jaune, RER A, Fontenay-sous-Bois

Découverte de la faune sauvage liée à la trame bleue parisienne.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-16T11:00:00+01:00

fin : 2026-01-16T12:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-16T10:00:00+02:00_2026-01-16T11:30:00+02:00

lac des minimes place de la pote Jaune 75012 Paris

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



Afficher la carte du lieu lac des minimes et trouvez le meilleur itinéraire

