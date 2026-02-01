Visite ostréicole commentée Village ostréicole de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron
Visite ostréicole commentée Village ostréicole de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron mardi 10 février 2026.
Visite ostréicole commentée
Village ostréicole de Fort-Royer Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
6-16 ans, étudiants, familles nombreuses (2 tarifs réduits appliqués à partir de 3 enfants payants), Explore Oléron, Guide du Routard
Début : Vendredi 2026-02-10 15:00:00
fin : 2026-10-18 16:00:00
2026-02-10 2026-03-09 2026-04-06 2026-07-06 2026-08-31 2026-09-28 2026-10-19 2026-11-02
Au cours d’une visite guidée d’une heure, venez découvrir l’huître naturelle et l’ostréiculture artisanale, au cœur de ce domaine exploité par 9 paysans de la mer. Sur réservation.
Village ostréicole de Fort-Royer Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com
English : Guided oyster farm tour
During a one-hour guided tour, come and discover natural oysters and artisanal oyster farming, at the heart of this estate run by 9 farmers of the sea. Reservations required.
