Visite ostréicole commentée Village ostréicole de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron

Visite ostréicole commentée

Village ostréicole de Fort-Royer Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

6-16 ans, étudiants, familles nombreuses (2 tarifs réduits appliqués à partir de 3 enfants payants), Explore Oléron, Guide du Routard

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-10-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-03-09 2026-04-06 2026-07-06 2026-08-31 2026-09-28 2026-10-19 2026-11-02

Au cours d’une visite guidée d’une heure, venez découvrir l’huître naturelle et l’ostréiculture artisanale, au cœur de ce domaine exploité par 9 paysans de la mer. Sur réservation.

Village ostréicole de Fort-Royer Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com

English : Guided oyster farm tour

During a one-hour guided tour, come and discover natural oysters and artisanal oyster farming, at the heart of this estate run by 9 farmers of the sea. Reservations required.

