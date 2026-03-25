Visite ostréicole, une expérience bretonne ! chemin des huîtres Carantec

Visite ostréicole, une expérience bretonne !

chemin des huîtres Prat ar Coum Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Découvrez le monde de l’huître ! Chaussez sandales en plastiques ou bottes de caoutchouc et partez à la découverte d’une longue et belle tradition de notre région. Sur les parcs ostréicoles, vous serez accompagnés d’une guide professionnelle pour qui la perle de la Baie de Morlaix n’a plus de secret.

Visite commentée par la guide professionnelle Michèle François, sur les chantiers ostréicoles de Carantec. Visite conclue par une dégustation d’huîtres sur place. Un livret jeu est mis à disposition des enfants sur simple demande auprès de l’Office de tourisme de Carantec.

Réservation et règlement obligatoires en amont en ligne ou à l’office de tourisme de Carantec 02 98 67 00 43 .

chemin des huîtres Prat ar Coum Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

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English : Visite ostréicole, une expérience bretonne !

L’événement Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Carantec a été mis à jour le 2026-03-25 par OT BAIE DE MORLAIX