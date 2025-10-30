Visite ostréicole, une expérience bretonne ! Port de Térénez Plougasnou

Visite commentée, par la guide professionnelle Michèle François, du chantier ostréicole de Catherine Alvado Les Huîtres de Stérec au port de Térénez. Visite conclue par une dégustation d’huîtres sur place et rencontre avec les ostréiculteurs.

– Tarifs 8€ par adulte, 5€ par enfant de 4 à 12 ans.

– Réservation et règlement obligatoires en amont auprès de l’office de tourisme de Plougasnou.

– Rendez-vous à 10h30 face au restaurant Le Radeau sur le port de Térénez à Plougasnou. .

Port de Térénez Les Huîtres de Stérec Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46

