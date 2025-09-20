Visite ouverte des monuments du domaine Domaine d’Ors Châteaufort

Visite ouverte des monuments du domaine Samedi 20 septembre, 11h00 Domaine d’Ors Yvelines

Visite de la chapelle, de la glacière et du Moulin au Domaine d’Ors avec exposition de véhicules de collection et découverte de vidéos sur le patrimoine castelfortain.

Stand crêpes et boissons sur place.

17h à 18h30 : projection de films au Tremplin sur les Mémoires de Châteaufort avec des interview d’anciens qui racontent la vie du village : aerodrome Borel et les débuts de l’aviation mondiale, les kermesses et fêtes Saint-Christophe, les châteaux et les grands spectacles historiques au domaine d’Ors, les caves et souterrains, …

19h : Loto du patrimoine (achat de cartes sur place)

Domaine d’Ors 69 rue d’Ors 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France 01 30 52 09 09 http://www.parc-naturel-chevreuse.org La seigneurie d’Ors, la plus importante de Châteaufort au XVIIe siècle, comprenait à partir de 1637 un château avec parc et dépendances bâti par Jean de Loynes. Ce château, reconstruit au XIXe siècle a aujourd’hui disparu. Le moulin à grain, mentionné dès 1694, appartenait au domaine d’Ors. Si ses machineries ont disparu, il a néanmoins conservé son allure du XIXe siècle : un ensemble de bâtiments organisés autour d’une cour avec le moulin proprement dit, les caves, un hangar, des étables et l’ancien bief. Le parc du château est lui devenu une Réserve naturelle régionale.

Visite libre

